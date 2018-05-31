تعرف على عدد الساعات والأيام.. البكلوريا تقطع الإنترنت في العراق!

2018/05/31 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية الخميس أن خدمة الإنترنت في البلاد ستتوقف يوميا لمدة ساعتين، بالتزامن مع بدء الامتحانات الوزارية (البكلوريا) في المدارس.وقالت وزارة الاتصالات في بيان إن "بث خدمة الإنترنت سيتوقف من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بناء على طلب من وزارة التربية".وعكفت وزارة الاتصالات خلال السنتين الماضيتين على اللجوء لهذا الاجراء لتلافي حالات الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات النهائية.وبدأت امتحانات المرحلة المتوسطة في 27 أيار/مايو الجاري وتستمر لغاية الـ 13 من حزيران/يونيو المقبل، فيما تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية في 21 حزيران/يونيو وتستمر لغاية 12 تموز/يوليو المقبل.

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