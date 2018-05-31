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بالصور.. “الرشيد نيوزمناسيب الفرات في هيت غربي الانبار
2018/05/31 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ الانبار حصلت “الرشيد نيوز” على صور تبين مناسيب نهر الفرات قرب مناطقتي الشاقوفة والكبانية في هيت غربي محافظة الانبار.

     

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