بالصور.. “الرشيد نيوزمناسيب الفرات في هيت غربي الانبار

2018/05/31 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ الانبار حصلت “الرشيد نيوز” على صور تبين مناسيب نهر الفرات قرب مناطقتي الشاقوفة والكبانية في هيت غربي محافظة الانبار.

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