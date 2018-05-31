بالفيديو.. الكرد يفرضون شرطا متوقعا على بغداد ويلوحون بالمقاطعة

2018/05/31 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترط كرد العراق ان تعود قوات البيشمركة الكردية الى المناطق المتنازع عليها قبل الحديث عن المفاوضات في تشكيل الحكومة.

لكن الكثير من السياسيين استبعدوا ذلك خاصة وان البيشمركة التي تريد العودة الى كركوك هي القوات التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وترفض بريطانيا والولايات المتحدة أي تحركات مثل هذا النوع خاصة وان اربيل كادت تمنح نفط كركوك الى تركيا وروسيا.

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