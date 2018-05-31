الليرة التركية تهبط 1.5% أمام الدولار انتظاراً لبيانات التضخم

2018/05/31 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عاودت الليرة التركية الهبوط من جديد أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد موجة مكاسب أمام الورقة الخضراء استمرت لـ3 أيام متتالية.

ويأتي التراجع في قيمة العملة المحلية لتركيا مع ترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات التضخم في البلاد والتي من المقرر الإفصاح عنها في الأسبوع المقبل.

ومن المحتمل أن تعزز بيانات التضخم التركي من تكهنات رفع معدل الفائدة مرة أخرى.

وكان البنك المركزي التركي اتجه إلى تبسيط سياسته النقدية هذا الأسبوع في محاولة لإنقاذ عملته المحلية التي تهاوت لمستويات قياسية أمام نظيرتها الأمريكية.

من جهة أخرى، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.5% لتصعد العملة الأمريكية إلى 4.5303 ليرة.

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