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تركيا تقدم للأونروا 10 ملايين دولار منحة إضافية في 2018
2018/05/31 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسطنبول ـ واع أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، تقديم أنقرة 10 ملايين دولار منحة إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكرت الخارجية التركية، في بيان لها، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أنها حولت هذا المبلغ إلى الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة للحيلولة دون توقف الخدمات الصحية والتعليمية للوكالة التي تعاني أزمة […]

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