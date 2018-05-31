بالفيديو.. 10 أسرار موجودة في العراق بلاد الرافدين حيرت العلماء

2018/05/31 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك الكثير من الأسرار التي لا تعرفها موجودة في العراق بلاد الرافدين حيرت العلماء.وبلاد الرافدين (بالآرامية: ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ بين نهرين، وتعني "بلد النهرين"، بالإغريقية: Μεσοποταμία ميسوپوتاميا، بمعنى ما بين النهرين) هي منطقة جغرافية تاريخية تقع في جنوب غرب آسيا.تعد من أولى المراكز الحضارية في العالم.وهي تقع حالياً في العراق، سوريا وتركيا ما بين نهري دجلة والفرات.وأشهر حضاراتها هي حضارة سومر وأكاد وبابل وأشور وكلدان والتي نشأت من العراق.ومع إزدهار الحضارات في بلاد ما بين النهرين وفي اوقات متزامنه ومتعاقبة تم إحتلال الأراضي المجاورة فأحتلت شرقاً أجزاء من إيران وتحديدا حضارة عيلام (وهي تعرف حاليا بمحافظة خوزستان) وأحتلت غرباً سوريا وصولاً إلى فلسطين حيث تم السبي البابلي في عهد نبوخذنصر.وبعد موت نبوخذنصر مرت حضارة ما بين النهرين في عهد الإنحطاط والتردي بينما نشأت وتطورت حضارة الفرس فتم احتلال بابل وما بعدها على يد قورش وأصبحت قطيسفون (حالياً معروفة بإسم المدائن) جنوب شرق بغداد عاصمة لدولة الفرس حتى جاء ما يعرف بالفتح الإسلامي لبلاد العراق والشام على يد عمر بن الخطاب.وبقى العراق في حكم المسلمين حتى بنيت المدينة المدورة بغداد على عهد الحاكم العباسي المنصور، ثم أصبحت بغداد عاصمة للخلافة العباسية واعتبر ذلك العهد بالعصر الذهبي للإسلام (عند بعض المسلمين ).وفي عام 1920 أعلن ظهور أول حكومة مؤقتة في العراق بعد زوال حكم الدولة العثمانية، وبدا عهد المملكة العراقية، ثم تحول إلى الحكم الجمهوري.

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