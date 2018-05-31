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شاهد... أبو الهول جديد يظهر على المريخ
2018/05/31 | 18:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر الصحفي الإنجليزي المهتم بشؤون الفضاء، جو وايت، صورة يدعي أنها تثبت وجود حضارات قديمة على كوكب المريخ، ويظهر فيها هيكل يشبه إلى حد بعيد تمثال أبو الهول بالجيزة في مصر.

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