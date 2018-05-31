بالفيديو.. العراقيون يثأرون لفتاة سرق شاب صورها الخاصة من الهاتف

2018/05/31 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على الارنترنت الحلقة 14 من برنامج الصدمة، على نطاق واسع، واظهرت الحلقة كيف ان العراقيين يثأرون لفتاة سرق شاب صورها من الهاتف.

ويعد مفهوم الغيرة من أعظم المفاهيم التي ورثها العراقيون، لأنها تعني الانتصار للمظلوم والمضطهد والمتعرض للأذى أيا كان وفي أي وضع.

وضمن هذا المفهوم ورث العراقيون قيمة الدخالة والفزعة وغير ذلك.

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