ائتلاف النصـر: حوارات تشكيل الكتل الاكبر ماتزال في طور التفاهمات

2018/05/31 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..اكد ائتلاف النصر، الخميس، ان الحوارات بين الكتل السياسية لتشكيل الكتلة النيابيـة الاكبر ماتزال في طور التفاهمات ، مشيرا الى تقاربه مع تحالف سائرون لانضاج خارطة طريق مشتركة للمرحلة المقبلة .وذكر المتحدث الرسمي للائتلاف حسين العادلي ، في بيان تلقته اسيا الاخبارية، ان ” نتائج الانتخابات اظهرت مجموعة من الحقائق اولها […]

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