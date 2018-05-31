مقتل ثلاثة جنود أتراك باشتباكات مع الحزب العمال شمالي العراق

2018/05/31 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان بيان صادر عن ولاية دياربكر، جنوبي شرقي البلاد، أوضح في وقت سابق أن "اشتباكا وقع بين حراس أمنيين وعناصر من العمال الكردستاني أثناء عملية تفتيش على الطريق في منطقة طوبجولار".وأشار البيان إلى أن "أحد الحراس أصيب خلال الاشتباك، ونُقل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة هناك"، مؤكداً أن "العملية الأمنية مستمرة من أجل تحييد عناصر الكردستاني في المنطقة".وتشهد جنوب شرق تركيا منذ أكثر من 30 عاما اشتباكات بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والجيش التركي قتل خلالها أكثر من ثلاثين ألف شخص معظمهم من المدنيين.انتهى.ص.هـ.ح.

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