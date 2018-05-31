2018/05/31 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن المجلس البلدي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى، الخميس، عن فقدان 10 أطنان من محصول الرقي يوميا بسبب الكهرباء، داعيا الى ضرورة مراعاة وضع الناحية لاعتماد النسبة الاكبر من سكانها على الزراعة كمصدر رزق اساسي والعمل على تأمين الكهرباء بشكل استثنائي خلال الموسم الزراعي.وأضاف العبيدي، أن "فلاحي ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة) يفقدون 10 اطنان من محصول الرقي بسبب الكهرباء وربما تزداد اكثر مع ارتفاع درجات الحرارة وبقاء ازمة الكهرباء على حالها"، داعيا الى "ضرورة مراعاة وضع العظيم لاعتماد النسبة الاكبر من اهاليها على الزراعة كمصدر رزق اساسي والعمل على تامين الكهرباء بشكل استثنائي خلال الموسم الزراعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناحية العظيم تعلن فقدان 10 أطنان من محصول الرقي يوميا بسبب الكهرباء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناحية العظيم تعلن فقدان 10 أطنان من محصول الرقي يوميا بسبب الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).