الديمقراطي الكردستاني يعلن شروطه لتشكيل الحكومة

2018/05/31 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، عن شروط حزبه لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.وقال ميراني في بيان ان "المهم لدى الحزب الديمقراطي هو البرنامج الوزاري وآلية تنفيذه،" لافتا الى ان "الكرد لهم شروط في دعم أي مرشح".واضاف، ان "الحكومة العراقية عليها تنفيذ الدستور العراقي كما هو بمراعاة التوازن ومشاركة جميع مكونات العراق وضمان مصالح اقليم كردستان ضمن اطار الدستور".وحول نتائج انتخابات مجلس النواب اشار فاضل ميراني الى وجود بعض النواقص واخطاء في الانتخابات، لكن لا يعني ذلك الغاء نتائجها في عموم العراق".انتهى

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