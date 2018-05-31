بالفيديو.. الشيخ علي: إيران قطعت الكهرباء لسبب مرتبط بالصدر

2018/05/31 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم النائب المثير للجدل فائق الشيخ علي، أن إيران قطعت الكهرباء عن العراق من اجل الضغط لتنفيذ مطالبها لتشكيل الحكومة المقبلة خاصة بعد فوز كتلة سائرون التابعة لمقتدى الصدر في الانتخابات.وشكل فوز السيد الصدر مفاجأة لطهران التي كانت تعول كثيرا على فوز الائتلاف الذي يقوده هادي العامري احد اقوى القياديين في الحشد الشعبي.كما شكل فوز الصدر مفاجأة للعبادي ايضا الذي كان قبل الانتخابات يتوقع الفوز باكثر من 60 مقعدا في البرلمان الجديد.

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