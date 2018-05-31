2018/05/31 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح يتحدث عن تحالفات الكتل: لم يتبلور الموقف السياسي بعد

بغداد/..



اكد القيادي في تحالف الفتح رزاق الحيدري، الخميس، ان الموقف السياسي للكتل السياسية الرابحة بالانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 مايو/ ايار، لم يتبلور موقفها من التحالف الذي من شانه تكوين "الكتلة الأكبر".

وقال الحيدري، لـ"عين العراق نيوز"، ان "النتائج المتقاربة والشكوك فيما بين الكتل الفائزة بالانتخابات قد يؤدي الى تأخر التحالفات الرسمية"، مبينا ان "العزوف عن الانتخابات كان رداً رسمياً من الشارع العراقي برفض البرامج الانتخابية".

وأضاف، ان "هناك عدم ثقة متبادلة بين الكتل، في صناعة دولة قوية، ساهم بشكل كبير بعدم الاتفاق على الرغم من مرور قرابة الـ20 يوماً على بدء اللقاءات والحوارات السياسية"، موضحا ان "المشكلة بالمناصب وتوزيع السلطة وما ينتج عن العملية السياسية في اي بلد هو الحصول على مواقع ومناصب.



ان المعلن هو الخدمة، لكن الحقيقة ان كل كتلة سياسية تبحث عن مناصبها ومصالحها".



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