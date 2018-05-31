بالأرقام: مسيرة زيدان في الساحرة المستديرة

2018/05/31 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

بعد خمسة أيام من قيادة ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان استقالته اليوم الخميس من منصب المدير الفني للفريق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مفاجئ عقده الفرنسي اليوم، رفقة رئيس النادي الإسباني، فلورنتينو بيريز.

وقال بيريز للحضور في بداية المؤتمر، إن زيدان أبلغه بقرار الاستقالة، أمس، على نحو غير متوقع، وترك الحديث للمدرب، الذي اعلن استقالته من تدريب الملكي، بعد حصد 3 ألقاب لدوري الأبطال على التوالي، وذلك رغبة منه في أخذ قسط من الراحة، بعد 3 مواسم شاقة مع الفريق.

وفيما يلي لمحة مختصرة عن المدرب الفرنسي:

الاسم: زين الدين زيدان.

تاريخ الميلاد: 23 حزيران 1972.

مكان الميلاد مارسيليا (فرنسا).

الأندية التي لعب لها: كان الفرنسي (من 1988 إلى 1992) وبوردو الفرنسي (من 1992 إلى 1996) ويوفنتوس الإيطالي (من 1996 إلى 2001) وريال مدريد الإسباني (من 2001 إلى 2006).

المناصب التدريبية التي تولاها: مدرب مساعد في ريال مدريد الإسباني (بين عامي 2013 و2014) – مدرب لفريق الصف الثاني بريال مدريد (بين عامي 2014 و2016) – مدير فني للفريق الأول بريال مدريد (بين عامي 2016 و2018).

الألقاب التي توج بها خلال مشواره كلاعب: كأس العالم (1998) – كأس الأمم الأوروبية (يورو 2000) ودوري أبطال أوروبا عام 2002 وكأس العالم للأندية عامي 1996 و2002 وكأس السوبر الأوروبية عامي 1996 و2002 والدوري الإيطالي عامي 1997 و1998 والدوري الإسباني في عام 2003.

أبرز الألقاب الفردية: أفضل لاعب في العالم أعوام 1998 و2000 و2003.

الألقاب التي حققها خلال مسيرته التدريبية حتى الآن: دوري أبطال أوروبا في أعوام 2016 و2017 و2018 والدوري الإسباني في عام 2017 وكأس العالم للأندية عامي 2016 و2017 وكأس السوبر الأوروبية عامي 2016 و2017 وكأس السوبر الإسبانية عام 2017 .



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