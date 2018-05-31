ألمانيا: التدابير الأمريكية غير القانونية لرفع الرسوم التجارية تهدد بتصاعد النزاع

2018/05/31 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن برلين تعتبر التدابير الأحادية الأمريكية لزيادة رسوم الفولاذ والألمنيوم لدول الاتحاد الأوروبي غير قانونية.

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