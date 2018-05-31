مقتل 3 جنود أتراك شمال العراق

2018/05/31 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]أعلن الجيش التركي في بيان اليوم الخميس مقتل ثلاثة من جنوده، اليوم الخميس، خلال اشتباكات اندلعت مع عناصر من حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية في شمال العراق.وكان بيان صادر عن ولاية ديار بكر، جنوبي شرقي تركيا، أوضح في وقت سابق أن اشتباكا وقع بين حراس أمنيين وعناصر من العمال الكردستاني أثناء عملية تفتيش على الطريق في منطقة طوبجولار.وأشار البيان إلى أن أحد الحراس أصيب خلال الاشتباك، ونُقل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة هناك، وبأن العملية الأمنية مستمرة من أجل تحييد عناصر الكردستاني في المنطقة.وتشهد جنوب شرق تركيا منذ أكثر من 30 عاما اشتباكات بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والجيش التركي قتل خلالها أكثر من ثلاثين ألف شخص معظمهم من المدنيين.

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