انشقاق داخل تحالف القرار والنجيفي يكشف عن تحرك لإفشاله

2018/05/31 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال القيادي في التحالف أثيل النجيفي، في تصريح صحافي أن "هناك اغراءات قدمت لهؤلاء النواب من أجل خروجهم من تحالف القرار"، مبينا أن "هؤلاء النواب لم ينفصلوا بشكل نهائي عن تحالف القرار، فبعد ظهورهم في مؤتمر اعلان تحالف (العراق هويتنا)، اجتمعوا زعيم تحالف القرار اسامة النجيفي، واكدوا له انهم باقون مع القرار".وأضاف النجيفي ان "موقف هؤلاء النواب لحد الان غير واضح وغير محسوم، ونتوقع بقاءهم مع القرار، بدل الذهاب الى جهات اخرى"، مؤكدا ان "خروج بعض النواب من تحالف القرار لن يؤثر على التحالف اطلاقا، فالقرار يسعى الى الاندماج او التحالف مع كتلة اكبر".وحذر النجيفي، في وقت سابق من اليوم الخميس، مما اسماه توحيد المصلحين والفاسدين في صف واحد، فيما أشار إلى أن هنا مجموعة من ساسة المكون السني، قد اتخذوا الفساد منهجاً لهم.وذكر النجيفي عبر حسابه في فيسبوك: "مع قناعتنا بان فساد الطبقة السياسية قد شمل معظمها الا من رحم ربي (وهم قليل ويعول عليهم) ...الا ان هناك مجموعة من السياسيين السنة اتخذوا الفساد منهجا يتفاخرون بإنجازه واستخدموا التزوير الانتخابي المفضوح غير مبالين بعواقبه".وأضاف، أن السياسيين هؤلاء "جعلوا من المناصب تجارة يشترونها بالمال السحت ويجنون من ورائها أموالا أكبر...ولطالما تقبلتهم القيادات الشيعية باعتبارهم قيادات سنية منتخبة ومنحتهم الامتيازات والدعم لمحاربة خصومهم من القيادات السنية المعارضة".وتابع: "اتمنى ان تبقى تلك المجموعة وقد عزلت نفسها في كتلة واحدة...عندها سنعرف الهدف من تشكيل الحكومة القادمة ومدى صدقها في محاربة الفساد من نوعية الشركاء الذين ستختارهم من الجانب السني".وحذر النجيفي قائلاً: "اياكم والمطالبة بتوحيد الفاسدين والمصلحين في صعيد واحد".وذكر مصدر سياسي، في وقت سابق من اليوم الخميس، ان هناك تحركات لتشكيل تحالف الكتل "السنية" الاكبر في العراق عبر ثلاثة أطراف رئيسة قبل الشروع بالمفاوضات مع بقية الكتل السياسية، الشيعيّة والكردية للاتفاق على المناصب العليا ومن بينها رئاسة الوزراء.ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصدر قوله إن "قادة الكتل السياسية السنّية يسعون إلى إحياء «تحالف القوى» الممثل السياسي للسنّة في العراق، عبر ثلاثة أطراف رئيسة، هي جمال الكربولي، زعيم حزب الحل، وخميس الخنجر، زعيم المشروع العربي، وزعيم تحالف القرار، أثيل النجيفي".وطبقاً للمصدر، فإن أمام تلك الأطراف مهمة واحدة لتوحيد البيت السنّي، تتمثل بإقناع ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، بالانضمام إلى "اتحاد القوى".وفيما أقرّ المصدر بصعوبة تحقيق ذلك، باعتبار أن علاوي يخوض غمار الحوارات الممهدة للانضمام إلى الكتلة البرلمانية الأكبر، كشف عن تحركات تجرى باتجاه القياديين في ائتلاف علاوي، وهما سليم الجبوري، وصالح المطلك.انتهى.ص.هـ.ح.

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