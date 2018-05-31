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علاوي: بقاء نتائج الانتخابات على حالها سينتج برلماناً مطعونا بشرعيته وحكومة مشوّهة
2018/05/31 | 19:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

حذر نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي, اليوم الخميس, من عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها القوائم والتحالفات إزاء الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

وأضاف علاوي في تصريح صحفي أن بقاء نتائج الانتخابات على وضعها الحالي دون الأخذ بالدلائل والإثباتات والفصل في الطعون الانتخابية على الوجه الصحيح وبشكل كامل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها – خصوصا بعد تأكيدات الأمم المتحدة على وجود تزوير وتلاعب بالاصوات- سيؤدي لانتاج برلمان مطعون بشرعيته وحكومة مشوهة  .

واوضح أن مفوضية الانتخابات أخفقت بشكل واضح في إدارة العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها, معربا عن ثقته التامة بقدرة القضاء العراقي على تصحيح الأخطاء والحفاظ على المسار الديمقراطي .

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