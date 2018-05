2018/05/31 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بعقد القمة المرتقبة بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في موعدها، مؤكداً أن الاجتماعات التمهيدية لهذا اللقاء كانت إيجابية جدا.

وذكر ترامب اليوم، في حديث إلى الصحفيين عند مغادرته قاعدة “أندروز” الجوية في ولاية ماريلند متوجها إلى هيوستن، أنه “يتوقع غدا الجمعة وصول وفد من بيونغ يانغ موجود حاليا في نيويورك إلى واشنطن”، مؤكدا أنه “من المتوقع أن يسلم الوفد إليه رسالة من كيم جونغ أون”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يعقد لقاء القمة بينه وكيم في سنغافورة 12 يونيو كما كان مقررا أصلا، لكنه لم يستبعد إدخال بعض التعديلات قائلا: “أريد أن يكون (اللقاء) جوهريا، وذلك لا يعني تسوية كل شيء في لقاء واحد، قد نحتاج إلى لقاء ثان أو ثالث وربما لن يعقد أي لقاء، لكن المفاوضات في أيد أمينة”.

وجاء ذلك في وقت دخلت فيه المفاوضات في نيويورك بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومساعد زعيم كوريا الشمالية، الجنرال كيم يونغ تشول، يومها الثاني، في محاولة لتجاوز الخلافات بشأن ترسانة بيونغ يانغ النووية والتي دفعت ترامب إلى إلغاء القمة المقررة.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يأمل بعقد القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يأمل بعقد القمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).