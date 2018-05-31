التحالف الدولي يقر بقتله 892 عراقيا وسوريا

2018/05/31 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة بأن ضرباته الجوية التي شنها على مواقع المسلحين في سوريا والعراق منذ صيف عام 2014 أسفرت عن مقتل 892 مدنيا على الأقل.

وقالت هيئة أركان القوات المشتركة التابعة للتحالف في تقرير شهري نشر من قبل المكتب الإعلامي، اليوم الخميس: "شن التحالف منذ أغسطس عام 2014 وحتى أواخر أبريل عام 2018 حوالي 29358 ضربة".

وتابع البيان: "حتى اليوم تعتقد هيئة الأركان للقوات المشتركة، بناء على معطيات متوفرة لديها، أن ما لا يقل عن 892 شخصا مدنيا تم قتلهم بصورة غير متعمدة جراء ضربات التحالف منذ بدء عملية العزم الصلب".

وقال التحالف إن 476 تقريرا حول مقتل المدنيين كان قيد الدراسة في أبريل الماضي، موضحا أن المعلومات حول 149 حادثا صنفت بغير الصحيحة، فيما تم تأكيد 5 تقارير أخرى تحدثت عن مقتل 9 أشخاص، أما الباقي فيجري النظر فيه حاليا.

وفي تقريره السابق الذي صدر عنه أواخر أبريل الماضي، أعلن التحالف أن عدد المدنيين الذين قتلوا بعملياته في سوريا والعراق وصل 883 شخصا على الأقل.

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