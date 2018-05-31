التحالف الدولي يعترف بقتله 892 مدنيا في العراق وسوريا

2018/05/31 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف التحالف الدولي ضد quot;داعشquot; بقيادة الولايات المتحدة

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