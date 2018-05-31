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التحالف الدولي يعترف بقتله 892 مدنيا في العراق وسوريا
2018/05/31 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعترف التحالف الدولي ضد quot;داعشquot; بقيادة الولايات المتحدة

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