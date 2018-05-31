حراك الجيل الجديد: سنشارك في العملية السياسية ولن نتحالف مع البارتي واليكييتي

2018/05/31 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في حراك الجيل الجديد، محمد رؤوف، اليوم الخميس، على المشاركة في العملية السياسية، مبينا انهم سيتحالفون مع كل الكتل ماعدا البارتي واليكييتي.

وقال رؤوف لـ"الغد برس"، انهم "في حراك الجيل الجديد لن يقاطعوا العملية السياسية كباقي الاحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات"، لافتا إلى انهم "قدموا شكاوى كثيرة الى المفوضية والمحكمة الاتحادية حول التلاعب في نتائج الانتخابات".

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واضاف انهم "سيقبلون بهذه النتائج على مضض وهي غير مرضية لنا"، منوها انها "نتائج جيدة مقارنة بتاريخ الاحزاب السياسية الاخرى في كردستان".

واكد رؤوف بانهم "في حراك الجيل الجديد سيتحالفون مع كل الكتل والاحزاب، المشاركة في العملية السياسية المقبلة ماعدا حزبي البارتي واليكييتي ولن يدخلوا معهم في اي تحالف".

وبين رؤوف بخصوص عدم انضمام حراك الجيل الجديد الى جبهة الاحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات في كردستان، ان "تلك الاحزاب لم توافق على انضمامنا لها، حيث تعتقد اننا قد حصلنا على مقاعدهم في هذه الانتخابات".

وكان في اليومين الماضيين قد استقبل رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، كل من القنصل الفرنسي والصيني والبريطاني في اقليم كردستان.

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