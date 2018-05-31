انتخابات جمهورية القدم في العراق تبتسم لاصحاب 'المؤامرات' وتخذل نجومها (تقرير فيديوي)

2018/05/31 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:لم تكشف انتخابات اتحاد الكرة عن مفاجئات كبيرة سوى انها ابعدت نجم الكرة العراقية يونس محمود الذي اخفق في اختراق حاجز المكتب التنفيذي مصطدما بمنافسه شرار حيدر الذي حقق اكثر من ضعف الاصوات التي حصل عليها السفاح.

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ثلاثة وجوه جديدة فقط تمكنوا من الفوز ودخول اسوار الاتحاد من بينهم شخصيات سياسية دخلوا بحظوظ ضئيلة لكنهم اتقنوا اللعبة الانتخابية وحققوا ما عجز عنه الكثير من الرياضيين.المراقبون والمهتمون بالشأن الكروي تحدثوا عن اتفاقات ومؤمرات حدثت قبل انعقاد المؤتمر الانتخابي كانت نتيجتها الابقاء على ذات الوجوه بالاعتماد على انظمة وقوانين مفصلة على مقاساتهم.دخول شخصيات جديدة الى ادارة جمهورية كرة القدم قد يتسبب في ضعف المنظومة الرياضية اكثر مما هي عليه والسببب عدم امتلاك البعض منهم لخبرات ادارية تسعفهم في قيادة الكرة العراقية

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