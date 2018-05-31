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🔴 فابيو كابيلو : زيدان كان واحد من أعظم المدربين في تاريخ الريال
2018/05/31 | 20:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح فابيو كابيلو ( مدرب ريال مدريد السابق ) بأنه من المؤكد أن زيدان كان واحد من أعظم المدربين في تاريخ ريال مدريد و لكن بالنظر لما فاز به فأنه يجب  عليه الأن اثبات نفسه في أماكن أخري

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