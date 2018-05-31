حارس الوداد المغربي يقترب من الدوري السعودي

2018/05/31 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر اقترب زهير العروبي؛ حارس مرمى الوداد المغربي، من الرحيل عن وداد الأمة في الميركاتو الصيفي المقبل متجها إلى الدوري السعودي.

الحارس انضم إلى صفوف الأحمر في صيف 2015 فادما من الدفاع الحسيني الجديدي، وشارك الموسم المنقضي في 25 مباراة، استقبلت شباكه خلالهم 22 هدفا، وحافظ عليها نظيفة في 10 مباريات.

موقع "البطولة" المغربي أكد أنه وفقا لمصدر خاص فإن نادي أحد سوف يعلن عن تعاقده مع العروبي خلال الساعات القليلة المقبلة بعقد مدته موسمين.



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وقاد الحارس - صاحب الـ33 عاما - الوداد للتتويج بطلا لدوري الأبطالوكأس السوبر الأفريقي العام الماضي، بالإضافة الدوري المغربي موسم 2016-2017.

يذكر أن أحد كان قريبا من الهبوط من الدوري السعودي للمحترفين بعد تذيله جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.





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