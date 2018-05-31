2018/05/31 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتنشر السومرية نيوز، صوراً لتظاهرة قام بها العشرات من اهالي الاسكندرية في بابل قطعوا على اثرها طريق بغداد كربلاء.وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بأن العشرات من اهالي الاسكندرية تظاهروا وقاموا بقطع طريق بغداد كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قطع طريق بغداد كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قطع طريق بغداد كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).