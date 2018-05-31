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بالصور.. قطع طريق بغداد كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء
2018/05/31 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتنشر السومرية نيوز، صوراً لتظاهرة قام بها العشرات من اهالي الاسكندرية في بابل قطعوا على اثرها طريق بغداد كربلاء.وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بأن العشرات من اهالي الاسكندرية تظاهروا وقاموا بقطع طريق بغداد كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء.

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