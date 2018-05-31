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العاهل الأردني إلى ألبانيا لمتابعة الجهود في محاربة الإرهاب
2018/05/31 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، أن العاهل الأردني سيبدأ زيارة عمل للعاصمة الألبانية تيرانا في الأسبوع المقبل، ويعد هذا اللقاء جزءا من "اجتماعات العقبة" لمتابعة بحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.

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