الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر شهرية

2018/05/31 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، لتسجل خسائر شهرية بعد إعلان الولايات المتحدة فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

وجاء تراجع البورصات الأوروبية مع خسائر الأسواق العالمية على خلفية إعلان واشنطن أنها سوف تفرض تعريفات جمركية بقيمة 25% على واردات الصلب، و10% على الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وفي سياق آخر، أفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل في منع شركات صناعة السيارات الفاخرة في ألمانيا من الوصول إلى السوق الأمريكية، ما أدى لهبوط أسهم شركات السيارات الألمانية أكثر من 2%.

وقادت أسهم البنوك الخسائر في أوروبا بقيادة سهم "دويتسه بنك" والذي تراجع بأكثر من 7%.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين إلى 1.9%، كما تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 10 سنوات.

كما أظهرت بيانات أخرى تراجع أسعار المنازل في بريطانيا عكس توقعات المحللين.

وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6% إلى 383.06 نقطة، ليسجل خسائر شهرية بنسبة 0.6%.

كما تراجع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% إلى 768.2 نقطة، لكنه سجل مكاسب بنحو 2.2% خلال شهر مايو الجاري.

أما "داكس" الألماني فقد سجل خسائر شهرية بنسبة 0.06%، بعد ان أغلق جلسة اليوم متراجعاً بنحو 1.4% إلى 12604.89 نقطة.

فيما هبط "كاك" الفرنسي بنحو 0.5% إلى 5398.40 نقطة، ليسجل خسائر شهرية بنسبة 2.2%.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1662 دولار.

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