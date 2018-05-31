وزير سابق: تطبيق قانون الأحزاب يقصي 90% منها من المشاركة بالانتخابات

2018/05/31 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف ، الخميس، أن تطبيق قانون الأحزاب يقصي أكثر من 90% من الأحزاب الموجودة من المشاركة في العملية الانتخابية.وقال عبد اللطيف إن “قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 يمنع اي حزب لدية اتصالات او تلقى دعما خارجيا من المشاركة في العمل السياسي ودخول الانتخابات”.وأضاف أن “اغلب الأحزاب […]

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