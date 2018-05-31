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المفوضية: لن نستجيب لقرار مجلس النواب بإلغاء جزءً من نتائج الانتخابات
2018/05/31 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، ان نتائج الانتخابات جاءت مطابقة مع عدد الاوراق الموجودة في صناديق الاقتراع، وعبرت عن رفضها لقرار مجلس النواب (البرلمان) القاضي بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات التشريعية وإجراء الفرز اليدوي لبعض الصناديق.

وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحفي عقد ببغداد إن “المفوضية لن تستجيب لقرار البرلمان […]

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