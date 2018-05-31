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اهالي الاسكندرية يقطعون طريق بغداد – كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء
2018/05/31 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد

افاد مصدر مطلع، بقيام اهالي قضاء الاسكندرية في محافظة بابل، الخميس، بقطع الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء، احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وقال في حديث اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المئات من اهالي الاسكندرية خرجوا مساء اليوم في احتجاجات، مطالبين بتحسين واقع الكهرباء في مدينتهم”.

واضاف ان “المحتجين قاموا بقطع طريق بغداد – كربلاء، جراء النقص الكبير في الكهرباء”.

يذكر ان مجلس الوزراء حدد مدة اسبوعين لتحسين الكهرباء في البلاد، وسط مطالبات في جميع المحاقظات بزيادة عدد ساعات التجهيز وخاصة في فصل الصيف.

انتهى 25ن

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