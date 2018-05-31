اهالي الاسكندرية يقطعون طريق بغداد – كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء

2018/05/31 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

افاد مصدر مطلع، بقيام اهالي قضاء الاسكندرية في محافظة بابل، الخميس، بقطع الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء، احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وقال في حديث اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المئات من اهالي الاسكندرية خرجوا مساء اليوم في احتجاجات، مطالبين بتحسين واقع الكهرباء في مدينتهم”.

واضاف ان “المحتجين قاموا بقطع طريق بغداد – كربلاء، جراء النقص الكبير في الكهرباء”.

يذكر ان مجلس الوزراء حدد مدة اسبوعين لتحسين الكهرباء في البلاد، وسط مطالبات في جميع المحاقظات بزيادة عدد ساعات التجهيز وخاصة في فصل الصيف.



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