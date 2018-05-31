الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


واشنطن تدرج
2018/05/31 | 20:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عدّلت إدراج "جبهة النصرة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدرج "هيئة تحرير الشام" في قائمة المنظمات الإرهابية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدرج "هيئة تحرير الشام" في قائمة المنظمات الإرهابية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رئيس الحكومة الإيطالي المكلف يبلغ رئيس البلاد "فشل" جهود تشكيل الحكومة
⋙ لجنة برلمانية: هذا ما سيفعله تعديل قانون الانتخابات
⋙ زلة لسان.. ترامب يفشي تفاصيل غارات سرّية لقواته في سوريا
⋙ العيسى يطلع على سير العملية الامتحانية في جامعة المثنى ويوعز بتمويل المشاريع المتوقفة فيها
⋙ اعتقال 7 مسافرين يحملون جوازات مزورة في مطار بغداد
بالفيديو والصور
⋙ انتخابات جمهورية القدم في العراق تبتسم لاصحاب 'المؤامرات' وتخذل نجومها (تقرير فيديوي)
⋙ الصائغ يصف كامل زغير وعلي جبار بـ'الخونة' ويتعهد بالاعتذار الى عبطان (فيديو)
⋙ بالصور.. قطع طريق بغداد كربلاء احتجاجاً على تردي الكهرباء
الأكثر شيوعا