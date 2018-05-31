أوس أوس ينادي على

2018/05/31 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف الفنان المصري رامز جلال في برنامجه "رامز تحت الصفر"، الفنان الكوميدي محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" أحد نجوم مسرح مصر.

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