القبض على 7 مسافرين يحملون جوازات مزورة في مطار بغداد الدولي

2018/05/31 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اعلنت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الخميس عن القاء القبض على 7 مسافرين عراقيين يحملون جوازات سفر اسبانية وفرنسية مزورة في مطار بغداد الدولي.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ” ان مفارز الهيئة في منفذ مطار بغداد الدولي، القت القبض على 5 مسافرين عراقيين يحملون جوازات سفر […]

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