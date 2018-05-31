🔴 ديشامب : زيدان سيتولى قيادة منتخب فرنسا يوما ما

2018/05/31 | 22:11

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هاي كورة – أكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب أن مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان سيتولى الدفة الفنية للديوك الفرنسية يوماً ما دون أدنى شك، مُشيداً بالإنجازات التي حققها مع الفريق الملكي طيلة المواسم الماضية.

وقال ديشامب خلال تصريحاته لوسائل الإعلام :”في هذا الوقت يريد زيدان أن يستريح وأن يكون مع أسرته، وربما يوماً ما سيكون مدرب لمنتخب فرنسا لكن لا أعلم متى”.

وأضاف ديشامب قائلاً :”رؤية ما حققه زيدان في هذه السنوات الثلاث كان رائعاً بالنسبة له ولناديه، بما أنه اتخذ هذا الأمر فهو لأنه يعتقد أنه الأفضل له”، مُضيفاً :”كل مدرب له الحرية في المغادرة، بعض المدربين يُفضل الرحيل وهو في القمة والبعض الآخر لا، أستطيع أن أتخيل الأسباب التي جعلته يتخذ هذا القرار”.

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