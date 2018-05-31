اسطورة ليفربول: راموس يفتقد للكثير ليكون لاعب عالمي

2018/05/31 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترانتقد ستيف نيكول نجم فريق ليفربول المعتزل تصرفات الاسباني سيرخيو راموس نجم فريق ريال مدريد وقائد النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيكول ونقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ستار" وأكد خلالها أن راموس يفتقد للعديد من الأمور التي تجعله لاعبًا عالميًا.

نيكول قال: "في كل مرة يكون راموس محل تساؤل يثبت أنه لاعب ليس من الطراز العالمي، دومًا ما يثبت وجهة نظري".



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وأضاف: "حقيقة أنه كان يجب أن يتم طرده في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب ضربه لكاريوس يثبت حديثي".

ستيف أكمل: "لتكون لاعب عالمي يجب ان تتمتع بالعديد من الأمور من ضمنها الهدوء، وهذا ما لا يملك أي شيء منه".

واختتم تصريحاته: "ربما يكون يحب فريقه ومدافع جيد، ويسجل بعض الأهداف، لكن عليه أن يتمتع بالمزيد من الهدوء".

جدير بالذكر أن راموس كان قد تسبب في إصابة النجم المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي.





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