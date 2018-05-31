المناضل-ة - عبد الله موناصير: 21 سنة بعد التصفية الجسدية

2018/05/31 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة عبد الله موناصير حياة نضال من اجل الاشتراكية قبل 21 سنة، يوم 31 من شهر مايو 1997، وُجدت جثة المناضل عبد الله موناصير طافية بالبحر بين ميناءي أكادير، ليكون ذلك آخر مشهد من عملية التصفية الجسدية لواحد من أعظم مناضلي الطبقة العاملة المغربية الثوريين العصاميين الواعدين.عاش موناصير 38 سنة، قضى زهاء نصفها مناضلا ماركسيا ثوريا، يسلك كل سبل بناء أدوات نضال الشغيلة، وكل ضحايا الاستبداد وا......

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