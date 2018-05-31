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وزير خارجية اوغندا يؤكد ضرورة الحفاظ علي الاتفاق النووي
2018/05/31 | 22:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وخلال استقباله السفير الايراني في كمبالا مرتضي مرتضوي اليوم الخميس قال كوتسا، ان خروج اميركا من الاتفاق النووي سيؤدي الي خلق ازمات جديدة في المنطقة ولذلك يتوجب علي الاطراف الاخري الحفاظ علي الاتفاق.يتبع ** 2342

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