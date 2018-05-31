2018/05/31 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دبي المدينة العربية الوحيدة ضمن "أعلى رواتب في العالم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/31 | 22:20.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دبي المدينة العربية الوحيدة ضمن "أعلى رواتب في العالم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دبي المدينة العربية الوحيدة ضمن "أعلى رواتب في العالم") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( دبي المدينة العربية الوحيدة ضمن "أعلى رواتب في العالم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).