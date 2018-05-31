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دبي المدينة العربية الوحيدة ضمن
2018/05/31 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دبي المدينة العربية الوحيدة ضمن "أعلى رواتب في العالم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/31 | 22:20.

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