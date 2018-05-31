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نتائج السادس الابتدائي لمحافظة المثنى
2018/05/31 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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تأریخ التحریر: : 2018/5/31 22:13 • 74 مرة مقروئة

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، نتائج إمتحانات السادس الابتدائي 2018 للدور الاول.

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