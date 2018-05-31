2018/05/31 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل نتائج السادس الابتدائي لمحافظة المثنى

تأریخ التحریر: : 2018/5/31 22:13 • 74 مرة مقروئة

{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، نتائج إمتحانات السادس الابتدائي 2018 للدور الاول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج السادس الابتدائي لمحافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج السادس الابتدائي لمحافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).