تظاهرات في بابل احتجاجا على تراجع الكهرباء

2018/05/31 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من اهالي ناحية الاسكندرية التابعة لمحافظة بابل احتجاجا على تراجع واقع تجهيز الطاقة في المحافظة.

وتجمهر المتظاهرون على طريق بغدادـ كربلاء، مطالبين المتظاهرون الجهات الحكومية بتحسين وضع التيار الكهربائي والذي تراجع مع شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة.

وقد تم تحويل سير المركبات على طريق اسكندرية - كربلاء باتجاه طريق الجيلاوية.

وشهدت عدد من مدن البلاد مؤخراً تظاهرات احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية.



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المصدر: وكالات

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