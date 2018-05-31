2018/05/31 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العثور على مضافة لداعش تحت الارض في قرية السحاجي غرب الموصل

31/05/2018 22:07:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / الموصل

اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الخميس، العثور على مضافة لداعش تحت الارض في قرية السحاجي غرب الموصل.

وذكر الناطق بإسم الداخلية، في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه، ان "فوج الرد السريع الأول (سوات) التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد مداهمة دار إرهابي داعشي في قرية (السحاجي) غرب مدينة الموصل".

واضاف "تم العثور على باب سري داخل حضيرة الأغنام تصل الى مضافة لداعش تحت الارض مبنية من (البلوك والأسمنت) عبارة عن غرفتين يستخدمها العناصر الإجرامية".

ت:ح.ك

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