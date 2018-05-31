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القوات الأمنية تطهر الطريق في منطقة البو مجبل
2018/05/31 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول

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