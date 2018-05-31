2018/05/31 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة ثلاثة مواطنين بانفجار خزان وقود سيارة في الانبار

بغداد/..



اعلن مركز الاعلام الامني، الخميس، عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح بانفجار خزان وقود سيارة في قضاء عنه بمحافظة الانبار.

وذكر بيان للمركز تلقته "عين العراق نيوز"، ان "ثلاثة مواطنين اصيبوا بجروح طفيفة نتيجة انفجار خزان وقود بسبب تماس كهربائي في عجلة نوع نيسان بقضاء عنه في محافظة الأنبار، حسب خبير المتفجرات".

وأضاف البيان ان "المصابين تم نقلهم الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج".



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