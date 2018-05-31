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علاوي : بقاء نتائج الانتخابات على حالها سينتج برلماناً مطعونا بشرعيته وحكومة مشوهة
2018/05/31 | 22:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي, اليوم الخميس, من عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها القوائم والتحالفات إزاء الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

وقال علاوي في تصريح صحفي ان بقاء نتائج الانتخابات على وضعها الحالي دون الأخذ بالدلائل والإثباتات والفصل في الطعون الانتخابية على الوجه الصحيح وبشكل […]

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