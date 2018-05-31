علاوي : بقاء نتائج الانتخابات على حالها سينتج برلماناً مطعونا بشرعيته وحكومة مشوهة

2018/05/31 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي, اليوم الخميس, من عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها القوائم والتحالفات إزاء الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .وقال علاوي في تصريح صحفي ان بقاء نتائج الانتخابات على وضعها الحالي دون الأخذ بالدلائل والإثباتات والفصل في الطعون الانتخابية على الوجه الصحيح وبشكل […]

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