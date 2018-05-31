بومبيو: ترامب واثق من أن الزعيم الكوري الشمالي سيتخذ قرارا تاريخيا

2018/05/31 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من أن الزعيم الكوري الشمالي سيوافق على نزع السلاح النووي.

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