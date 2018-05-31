مقتل واصابة 258 عراقيا خلال شهر ايار

2018/05/31 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-31 الساعة 22:08 (بتوقيت بغداد)

بغداد ــ موازين نيوز

أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمقتلِ ما مجموعه 95 مدنياً عراقياً وإصابة 163 آخرين، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر أيار 2018.

وتشمل هذه الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدُّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة - كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء.

ومن بين الأعداد الكلية التي سجّلتها يونامي للخسائر خلال شهر أيار ، بلغ عدد القتلى المدنيين 86 شخصاً (ليس من بينهم أفرادُ من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 148 شخصاً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة).

وكانت محافظة بغداد الأكثر تضرراً، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 117 شخصاً (45 قتيلاً و72 جريحاً)، تلتها محافظة ديالى حيث سقط 9 قتلى و35 جريحاً، ثم محافظة كركوك حيث لقي 20 أشخاصٍ مصرعهم وأُصيب 16 آخرون.

وقد حصلت البعثة على أعداد الضحايا المدنيين في محافظة الأنبار) 6 قتلى و15 جريحاً (من دائرة صحة الأنبار وتم تحديثها حتى 31 أيار ) .

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م ح ن

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