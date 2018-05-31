2018/05/31 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من هبوط المخزونات الأمريكية، لتسجل خسائر شهرية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما قفز إنتاج الولايات المتحدة من الخام 215 ألف برميل يومياً إلى 10.47 مليون برميل يومياً في مارس وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن "أوبك" وحلفاؤها يعتزمون الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، مع الاستعداد لرفع الإنتاج لمواجهة أي نقص للإمدادات في فنزويلا وإيران.

فيما ذكرت تقاريرأخرى أن منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين من خارجها سيبحثون زيادة المعروض من الخام في اجتماع يونيو المقبل.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يوليو بنحو 1.7% إلى 67.04 دولار للبرميل، ليسجل خسائر شهرية بنحو 2.1%.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.1% إلى 77.59 دولار للبرميل.

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