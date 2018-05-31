2018/05/31 | 22:40

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن تفجير عبوات ناسفة في الانبار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن تفجير عبوات ناسفة في الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).